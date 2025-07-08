Osmaniye'de iki grup arasında silahlı kavga çıktı

Osmaniye'de Adnan Menderes Mahallesi 19548 Sokak’ta öğle saatlerinde meydana gelen olayda, iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Olayda, tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.
2 YARALI
Kavgada 2 kişi tabanca ile yaralandı.
Silah sesleriyle korku yaşayan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Osmaniye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
2 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Polis ekipleri, olaya karışan 2 şüpheliyi kısa sürede gözaltına aldı.
Silahların ateşlenme anı ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.