Osmaniye'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

AA

Osmaniye-Kadirli karayolunda saat 23.00 sıralarında meydana gelen kazada iki otomobil çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Yapılan incelemede, Mehmet Akıncı’nın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Diğer otomobilin sürücüsü ve yanındaki kişi ise yaralı olarak Osmaniye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Kazayla ilgili soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor.