Osmaniye'de inşaat işçisi iskeden düşerken emniyet kemeriyle asılı kaldı Çalışma yapılan 6 katlı bir binaya kurulan inşaat iskelesinden düşen işçi, emniyet kemeri sayesinde 3'üncü katta asılı kalırken arkadaşları sabit tutmak için çabaladı.

İHA Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde tadilat yapılan bir binada akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Kahramanmaraş depremlerinde hasar alan bir binada tadilat yapan 39 yaşındaki inşaat işçisi Erdem Küçükgöçen, kurulan iskeleden düştü. Küçükgöçen, emniyet kemeri sayesinde 3'üncü katta asılı kaldı. Arkadaşları sabit tutmaya çalıştı Düşerken iskelenin metal korkuluklarına çarpan işçi, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Arkadaşlarının düştüğünü gören diğer işçiler, inşaat iskelesine çıkarak Küçükgöçen'i sabit şekilde tutmaya çalıştı. Hastaneye kaldırıldı İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi. İtfaiye ekibi inşaat işçisini asılı kaldığı yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Ambulans ile hastaneye kaldırılan Küçükgöçen, tedavi altına alındı.