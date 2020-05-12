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- Osmaniye'de, kanser kızı için yardım isteyen babayı dolandırdılar
Osmaniye'de, kanser kızı için yardım isteyen babayı dolandırdılar
- DHA
- 12.05.2020 - 14:47
Osmaniye'de 3 çocuk babası Ahmet Yalman, lenf kanseri olan 9 yaşındaki kızı Elif Naz'ın durumu ağırlaşınca, tedavi için sosyal medya üzerinden yardım istedi.
Yalman ile irtibata geçen ve kendisini doktor olarak tanıtan C.A., "Ankara Mevki Hastanesi'nde göğüs hastalıkları uzmanıyım. Çocuğunuzun tedavisini üstleneceğim. Size buradan ambulans göndereceğim sadece bin lira yollamanız gerekiyor." diyerek, hesap numarası verdi.
2 GÜN BOYUNCA BEKLEDİ
Parayı verilen hesaba gönderen baba, aradan geçen 2 güne rağmen ambulans gelmeyince dolandırıldığını anladı ve hemen polise başvurdu.
"ÇOCUĞUMUN DURUMU İYİ DEĞİL"
Dolandırıcının bulunup cezalandırılmasını isteyen Ahmet Yalman, "İnşaat işçisiyim. 3-5 kuruşla 3 çocuğumun karnını doyurabiliyordum. Virüs salgını nedeniyle işsiz kaldım. Tedavi masraflarına paramız yetmediği için destek isterken, dolandırıldık. Çocuğumun durumu iyi değil. Bu vicdansızın yakanlanmasını istiyorum." dedi.
POLİS ARIYOR
Polis, talihsiz babayı dolandıran şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.