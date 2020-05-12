Osmaniye'de, kanser kızı için yardım isteyen babayı dolandırdılar

Lenf kanseri kızının tedavisi için sosyal medya üzerinden yardım isteyen inşaat işçisi baba, kendisini doktor olarak tanıtan şüpheliye bin lirasını kaptırdı.

Osmaniye'de 3 çocuk babası Ahmet Yalman, lenf kanseri olan 9 yaşındaki kızı Elif Naz'ın durumu ağırlaşınca, tedavi için sosyal medya üzerinden yardım istedi.

Yalman ile irtibata geçen ve kendisini doktor olarak tanıtan C.A., "Ankara Mevki Hastanesi'nde göğüs hastalıkları uzmanıyım. Çocuğunuzun tedavisini üstleneceğim. Size buradan ambulans göndereceğim sadece bin lira yollamanız gerekiyor." diyerek, hesap numarası verdi.

2 GÜN BOYUNCA BEKLEDİ

Parayı verilen hesaba gönderen baba, aradan geçen 2 güne rağmen ambulans gelmeyince dolandırıldığını anladı ve hemen polise başvurdu.

"ÇOCUĞUMUN DURUMU İYİ DEĞİL"

Dolandırıcının bulunup cezalandırılmasını isteyen Ahmet Yalman, "İnşaat işçisiyim. 3-5 kuruşla 3 çocuğumun karnını doyurabiliyordum. Virüs salgını nedeniyle işsiz kaldım. Tedavi masraflarına paramız yetmediği için destek isterken, dolandırıldık. Çocuğumun durumu iyi değil. Bu vicdansızın yakanlanmasını istiyorum." dedi.

POLİS ARIYOR

Polis, talihsiz babayı dolandıran şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.