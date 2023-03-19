Osmaniye’de kaza sonrası ilginç anlar: Çarptı, sonra gidip öptü Motosiklete çarparak yaralanmasına neden olduğu sürücünün yanına gelen araç sahibi, onu öpüp sakinleştirmeye çalıştı. O anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde bir otomobil ile motosiklet kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü, aracından fırlayarak kaldırıma düştü. Öpüp kucakladı Sürücü düşer düşmez el hareketleriyle otomobil sürücüsüne sitem etti. Bu sırada otomobil sürücüsü de aracından inip yaralanan şahsın yanına gitti. Otomobil sürücüsü, şahsı sakinleştirmek için onu öpüp kucakladı. Başından ayrılmadı Sürücü çarptığı kişinin başından bir an olsun ayrılmadı. O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.