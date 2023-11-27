Osmaniye'de kaza süsü verilmiş araçtan 75 kilo 750 gram uyuşturucu çıktı

İHA
Osmaniye'de torbacıların oyunu, görenleri şaşkına çevirdi.
Son olarak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.
Çekici üzerinde kaza yapılmış süsü verdiler
Çekici üzerinde bulunan otomobilde hassas burunlu narkotik köpeği ile yapılan aramada, 75 kilo 750 gram skunk ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
4 kişi gözaltına alındı
Şüpheli T.B., F.B., F.İ. ve H.Y. gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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