Osmaniye'de kaza süsü verilmiş araçtan 75 kilo 750 gram uyuşturucu çıktı Osmaniye'de çekici üzerinde kaza süsü verilmiş otomobilde 75 kilo 750 gram skunk ele geçirildi.

İHA

Osmaniye'de torbacıların oyunu, görenleri şaşkına çevirdi.

Son olarak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Çekici üzerinde kaza yapılmış süsü verdiler

Çekici üzerinde bulunan otomobilde hassas burunlu narkotik köpeği ile yapılan aramada, 75 kilo 750 gram skunk ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

4 kişi gözaltına alındı

Şüpheli T.B., F.B., F.İ. ve H.Y. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)