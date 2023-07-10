Osmaniye'de korkunç kaza: Tankerin altında can verdiler Emniyet şeridinde duran yakıt tankerine arkadan çarpan otomobildeki 3 kişi, hayatını kaybetti.

DHA

E-90 Otoyolu Osmaniye-Toprakkale arasındaki Sakızgediği köyü mevkiinde, gece saatlerinde korkunç bir kaza yaşandı.

Aşırı hız yaptı

Aşırı hız yaptığı iddia edilen 19 yaşındaki Furkan Kılıç'ın kullandığı otomobil, arıza nedeniyle emniyet şeridinde duran akaryakıt tankerine arkadan çarptı.

3 arkadaş da hayatını kaybetti

İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Kazada sürücü Kılıç ile yanındaki 25 yaşındaki Ö.K. ve 19 yaşındaki E.B. hayatını kaybetti.

Tanker şoförü gözaltında

Sıkışan cenazeler, ekiplerce çıkartılıp, Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Tanker şoförü E.Ö. gözaltına alınırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.