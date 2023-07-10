Osmaniye'de korkunç kaza: Tankerin altında can verdiler
DHA

E-90 Otoyolu Osmaniye-Toprakkale arasındaki Sakızgediği köyü mevkiinde, gece saatlerinde korkunç bir yaşandı.

Aşırı hız yaptı

Aşırı hız yaptığı iddia edilen 19 yaşındaki Furkan Kılıç'ın kullandığı otomobil, arıza nedeniyle emniyet şeridinde duran akaryakıt tankerine arkadan çarptı.

Osmaniye'de korkunç kaza: Tanker'in altında can verdiler

3 arkadaş da hayatını kaybetti

İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Kazada sürücü Kılıç ile yanındaki 25 yaşındaki Ö.K. ve 19 yaşındaki E.B. hayatını kaybetti.

Osmaniye'de korkunç kaza: Tanker'in altında can verdiler

Tanker şoförü gözaltında

Sıkışan cenazeler, ekiplerce çıkartılıp, Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Tanker şoförü E.Ö. gözaltına alınırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.