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AA

Osmaniye'de kimliği belirsiz kişiler, sanayide bulunan bir iş yerinden otomobil çaldı.

Şüpheliler ardından Refik Cesur Bulvarı’ndaki bir kuyumcu dükkanına gitti.

CAMİNİN DUVARINI DELDİLER

Şüpheliler, depremde hasar gören bir caminin merdiven dairesinde bulunan duvarı delerek kuyumcuya girdi.

ÇALDIKLARI ARACI İŞ YERİNE GERİ BIRAKTILAR

Kuyumcudan bir miktar altın alan hırsızlar, geldikleri aracı tekrar çaldıkları iş yerine bırakarak kaçtı.

Sabah iş yerini açan kuyumcu Ali Can Poyraz, altınlarının çalındığını fark ederek durumu polise bildirdi.

Poyraz, hırsızların ana kasaya ulaşamadığını ve çalınan altın miktarının henüz belirlenemediğini ifade etti.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENİYOR

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Şüphelilerin kimliklerinin tespit edilmesi ve yakalanması için polislerce çalışma başlatıldı.

Bir iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde, kuyumcuya çalıntı otomobille gelen bir şüphelinin caminin merdiven dairesine giriş yaptığı anlar yer aldı.