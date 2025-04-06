Osmaniye'de öğrencileri taşıyan otobüs devrildi

İHA
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kamptan dönen öğrencileri taşıyan otobüsün sürücüsü, Karatepe köyü yolunda direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Yoldan çıkan otobüs, yan yatarak kaza yaptı.
Olayın ardından bölgeye itfaiye, jandarma ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi.
YARALANMADAN KURTULDULAR
Şans eseri kazadan otobüste bulunan 20 öğrenci yara almadan kurtuldu.
Kazanın meydana geldiği bölgede yol güvenliği jandarma ekiplerince sağlanırken, trafik akışı kontrollü şekilde devam ettiriliyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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