Osmaniye'de ve Kahramanmaraş'ta orman yangını başladı İki ayrı ilde de ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Osmaniye Valisi, "Önemli bir yangın 6 evi, 100 büyükbaş hayvanı tahliye ettik" dedi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA

Yurdun dört bir yanında ormanlardan alevler yükseliyor.

Yaz mevsiminin gelmesiyle orman yangını endişesi arttı.

Korkulan ise yaşanmaya başladı.

Hafta boyunca birçok noktada büyük ölçüde orman yangını meydana geldi.

Önce İzmir, ardından Muğla bugün ise Osmaniye ve Kahramanmaraş.

Ekipler görevde

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede yayıldı.

Dumanları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye 6 uçak, 12 söndürme helikopteri, 46 arazöz, 330 personel ve çok sayıda ekip sevk edildi.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz da bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

"6 evi, 100 büyükbaş hayvanı tahliye ettik"

Yılmaz, bölgede ciddi bir yangının olduğunu söyledi.

Havanın sıcak ve bölgede rüzgarın etkili olduğunu aktaran Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

Müdahale devam ediyor. Kısa sürede kontrol altına almaya gayret gösteriyoruz. Önemli bir yangın 6 evi, 100 büyükbaş hayvanı tahliye ettik. Tehlike arz edecek olursa diğer yerlere de bu uygulamayı yaparız.

Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

Kahramanmaraş'ta alevler yükseliyor

Depremin merkezi Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde iki alanda çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Erkenez Mahallesi kırsalında yangını görenler durumu yetkililere bildirdi. Bölgeye 2 helikopter ile arazözler sevk edildi.

8 hektar alan yandı

Ekipler yangına müdahale ettiği sırada, Kartal ve Karahasanlı mahalleleri kırsalında da orman yangını başladığı bilgisi alındı.

Bölgeye yönlendirilen ekiplerce yapılan müdahale sonrası Kartal Mahallesi kırsalındaki yangın kontrol altına alındı.

Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Çalışmalara Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile AFAD İl Müdürlüğü arama kurtarma ekipleri de destek veriyor.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Yusuf Karartı, söndürme çalışmalarının havadan ve karadan müdahaleyle sürdüğünü, şu ana kadar 8 hektar civarında orman arazisinin zarar gördüğünü belirtti.

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun yangının devam ettiği Karahasanlı Mahallesi kırsalına gelerek Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Yusuf Karartı'dan yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.