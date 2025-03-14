Osmaniye'de otobüsün altında kaldı

İHA
Osmaniye İstiklal Mahallesi Cevdet Sunay Caddesi üzerinde korkunç bir kaza meydana geldi.
Sevgi C., yolun karşısına geçmek istedi; o sırada dönüş yapan otobüs, kadını fark etmeyerek çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yere düşen Sevgi C. otobüsün altında kaldı.
VATANDAŞLAR ÇIKARDI
Çevredeki vatandaşların fark etmesi ve otobüs şoförünün aracı durdurması sonucu müdahale edilerek kadın, otobüsün altından çıkarıldı.
Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Sevgi C., Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Önünden geçmek istediği otobüsün altında kalma anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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