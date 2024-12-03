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İHA

Osmaniye'nin Kadirli ilçesi Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında İsmet K. idaresindeki otomobil, Musa Çontarlı'nın kullandığı zeytinyağı yüklü traktörün römorkuna arkadan çarptı.

Kazada hurdaya dönen otomobilde bulunan 2 kişi araç içerisinde sıkışırken bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

İtfaiye ekiplerince sürücü İsmet K. yaralı olarak çıkarılırken otomobilde yolcu olarak bulunan Hasan Kuşçu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan her iki sürücü de ambulansla Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Hasan Kuşçu'nun cenazesi de aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.