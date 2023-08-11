Osmaniye’de polisi öldüren maganda tutuklandı Evinin balkonundan pompalı tüfekle ateş ettiği için kendisini uyaran izinli polis memuru Hüseyin Uğurlu’yu vurarak öldüren A.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA

Osmaniye'de Trabzon Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli 40 yaşındaki polis memuru Hüseyin Uğurlu, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde iznini geçirmek için geldiği memleketinde, ailesinin evindeyken, komşusu A.K. balkondan havaya tüfekle ateş açtı.

Uğurlu, balkona çıkıp A.K.’yı uyardı. Şüpheli ateş etmeye devam edince Uğurlu ile aralarında tartışma çıktı.

Sokağa taşan tartışmada Uğurlu, A.K.'nın av tüfeğiyle açtığı ateş sonucu omzundan vuruldu.

Ekipler sevk edildi

Çevredekilerin ihbarıyla adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekibinin müdahale ettiği Uğurlu, özel hastaneye kaldırıldı.

Ameliyat edilen Uğurlu, durumu ağır olduğu için ambulans helikopterle Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edilmesine karar verildi.

Kurtarılamadı

Ancak Uğurlu'nun kalbi, helikoptere alındığı sırada durdu. Uğurlu, tüm çabalara karşın kurtarılamadı.

Madde bağımlısı olduğu öne sürülen A.K., polis ekipleri tarafından evinde av tüfeği ve balta ile yakalandı.

Tutuklandı

Emniyetteki ifadesi tamamlanan A.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Cenazesi yarın defnedilecek

Öte yandan Uğurlu’nun yarın öğle namazında Asri Mezarlığı’nda defnedileceği öğrenildi.