Osmaniye'de sıva yaparken 5'inci kattaki iskeleden düşen işçi öldü Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, depremden zarar gören 6 katlı apartmanın tadilatı için kurulan iskelede sıva yapan işçi İbrahim Bozat (45), 5'inci kattan düşerek yaşamını yitirdi.

DHA

Osmaniye'de yaşanan kazada kan aktı..

Saat 18.00 sıralarında Şehit Orhan Gök Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı ile Çanakkale Caddesi'nin kesiştiği bölgedeki 6 katlı bir apartmanda meydana gelen olayda, depremden zarar gören apartmanın dışına kurulan iskelede çalışan işçi İbrahim Bozat, sıva yaptığı sırada dengesini kaybetti.

Hayatını kaybetti

Apartmanın 5'inci katından düşen Bozat'ı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bozat, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bozat, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından yürütülüyor.