Osmaniye'de sıva yaparken 5'inci kattaki iskeleden düşen işçi öldü

DHA
Osmaniye'de yaşanan kazada kan aktı..
Saat 18.00 sıralarında Şehit Orhan Gök Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı ile Çanakkale Caddesi'nin kesiştiği bölgedeki 6 katlı bir apartmanda meydana gelen olayda, depremden zarar gören apartmanın dışına kurulan iskelede çalışan işçi İbrahim Bozat, sıva yaptığı sırada dengesini kaybetti.
Hayatını kaybetti
Apartmanın 5'inci katından düşen Bozat'ı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bozat, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bozat, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından yürütülüyor.