Küçükbaş çiftliğine giren sokak köpekleri 11 koyunu telef ederken 5 koyunu da yaraladı. Çiftlik sahibi Süleyman Körpe, “Nereye gitsek sokak köpeği, bıktık usandık” dedi.

Osmaniye’nin Düziçi ilçesine bağlı İrfanlı Mahallesi’nde faaliyet gösteren küçükbaş hayvan çiftliğinde yetiştiricilik yapan Süleyman Körpe, hayvanlarının akşam su ve yemeni verdikten sonra evine gitti.

Gece saatlerinde gelen gürültü ve köpek seslerine uyunan Körpe, sürü halinde gelen sokak köpeklerinin hayvanlara saldırdığını gördü.

Haber vermesi üzerine çiftliğe gelen Körpe, gördüğü sürü halinde çitliğe saldıran sokak köpeklerinin 11 koyunu telef ettiğini, 5 koyunu da yaraladığını gördü.

İHA’nın haberine göre; Süleyman Körpe, telef olan koyunları toprağa gömerken, yaralı 5 koyununun ise tedavisini yaptırdı.

“Nereye gitsek burada sokak köpeği, bıktık usandık”

Çiftlik sahibi Süleyman Körpe, olaya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Akşam hayvanları suladık yemledik. Sabah geldiğimde köpekler 11 tanesini yemiş 5 tanesini de yaralamış. Nereye gitsek burada sokak köpeği, bıktık usandık.

Osmaniye’de sokak köpekleri, çiftlikteki 11 koyunu telef etti ViDEO



“Buradaki çocuklar tehlike altında”

Dışarda bir şeyimizi bırakamıyoruz. Kirli pabucunu dahi bıraksan alıp götürüyorlar. Buradaki çocuklar tehlike altında. Şu anda 30 bin lira civarında kaybım var. 11 hayvan telef oldu 5 yaralı hayvandan da birkaçı yaşamayacak vaziyette. Geldiğimde gerçekten çok kötü bir tablo ile karşılaştım. İçim sızladı. Ölü olan hayvanları bakıcı ile emniyetli bir şekilde gömdük. Köpek olduğundan eminiz. Bir gece sonra sabaha kadar bekledik 20 civarında köpek yine geldi. Kovaladık çiftliğe girmedik.”