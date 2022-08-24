Osmaniye'de suya düşen uzman çavuş hayatını kaybetti

Sunbas baraj kıyısında balık tutarken dengesini kaybederek suya düşen 24 yaşındaki Uzman Çavuş Nedim Ziyanoğlu, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Osmaniye'nin Sunbas ilçesindeki ailesinin yanına izne gelen uzman çavuş Nedim Ziyanoğlu, balık tutmak için gittiği barajda bir anlık dikkatsizlik sonucu dengesini kaybederek suya düştü.

Boğulma tehlikesi geçiren Ziyanoğlu'nu görenler jandarma, itfaiye ve 112 sağlık ekiplerine haber verdi.

Hastanede hayatını kaybetti

DHA'nın haberine göre itfaiye ekiplerinin sudan çıkardığı Ziyanoğlu, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.













