Osmaniye'de tarihi geçmiş 1 ton 432 kilo peynir tespit edildi İhbar üzerine Osmaniye Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri tarafından bir işletmeye gerçekleştirilen denetimde 1 ton 432 kilo bozuk peynir ele geçirilirken, imha edilmek üzere muhafaza altına alındı.

İHA

Yurt genelinde gıda ürünlerine yönelik denetimler devam ediyor.

Yapılan denetimlerde insanlığını sağlığını tehlikeye atacak ürünler ve gerekli kontrolleri yapmayan firmalar tespit ediliyor.

Vatandaşın ihbarı üzerine denetim düzenlendi

Son olarak denetimin adresi Osmaniye oldu.

Osmaniye Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine, süt ve süt ürünleri üretilen bir firmada denetim yaptı.

1 ton 432 kilo bozuk peynir ele geçirildi

Yapılan denetimde, sağlıksız şartlarda depolanan ve insan sağlığını tehlikeye atacak 1 ton 432 kilo son kullanma tarihi geçmiş ve bozuk peynir ele geçirildi.

Peynirler imha edilecek

Ekipler tarafından ele geçirilen tarihi geçmiş peynirler imha edilmek üzere muhafaza altına alındı.

Ayrıca işletmeye 5996 sayılı yasa gereğince idari ve hukuki yaptırım uygulandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)