Osmaniye'de tartıştığı komşusu tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Kadirli ilçesinde 19 yaşındaki Mert Mustafa Çalış, tartıştığı komşusu 20 yaşındaki Furkan A. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Şehit Orhan Gök Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda Mert Mustafa Çalış, komşusu Furkan A. ile kız meselesi yüzünden tartıştı.
Büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.
YERE YIĞILDI
Furkan A. tarafından sırtından bıçaklanan Çalış, kanlar içinde yere yığıldı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİ
Yaralanan Çalış, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Çalış'ın cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı. Polis, Furkan A.’yı gözaltına aldı.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)