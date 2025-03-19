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İHA

Osmaniye'de yolun karşısına geçmeye çalışan Haydar K. yoldan geçen plakası henüz belirlenemeyen bir ticari araç çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrularak yol kenarına düşen Haydar K. çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çağrılan 112 acil servis ekipleri müdahale etti.

YARALININ DURUMUNUN İYİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırılan Haydar K. sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından anbean görüntülendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.