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- Osmaniye'de trafik kazası: Yollar narenciyle doldu
Osmaniye'de trafik kazası: Yollar narenciyle doldu
Otomobille çarpışan kamyonun devrilmesiyle ortalık karıştı. İki sürücü kazayı şans eseri yara almadan atlattı.
- İHA
- 18.11.2021 - 17:46
- Güncelleme : 18.11.2021 - 18:05
Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde seyir halinde olan narenciye yüklü kamyon, Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi (OSB) kavşağından kontrolsüz çıkan otomobile çarptı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
KAMYON DEVRİLDİ, ÜRÜNLER YOLA SAÇILDI
Çarpmanın şiddetiyle kamyon devrilirken, kamyonun kasasında bulunan tonlarca narenciye de yola savruldu.
Osmaniye'de tonlarca narenciye yola savruldu
CAN KAYBI YA DA YARALANMA OLMADI
Yola savrulan narenciyeler nedeniyle yol kısa süreliğine trafiğe kapatılırken, kamyon ve otomobil sürücüsünün yaralanmadığı öğrenildi.