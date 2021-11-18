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    Osmaniye'de trafik kazası: Yollar narenciyle doldu

    Otomobille çarpışan kamyonun devrilmesiyle ortalık karıştı. İki sürücü kazayı şans eseri yara almadan atlattı.
    • İHA
    • 18.11.2021 - 17:46
    • Güncelleme : 18.11.2021 - 18:05
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    Osmaniye'de trafik kazası: Yollar narenciyle doldu

    Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde seyir halinde olan narenciye yüklü kamyon, Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi (OSB) kavşağından kontrolsüz çıkan otomobile çarptı.

    Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

    KAMYON DEVRİLDİ, ÜRÜNLER YOLA SAÇILDI

    Çarpmanın şiddetiyle kamyon devrilirken, kamyonun kasasında bulunan tonlarca narenciye de yola savruldu.

    Osmaniye'de tonlarca narenciye yola savruldu

    CAN KAYBI YA DA YARALANMA OLMADI

    Yola savrulan narenciyeler nedeniyle yol kısa süreliğine trafiğe kapatılırken, kamyon ve otomobil sürücüsünün yaralanmadığı öğrenildi.

    Osmaniye de trafik kazası: Yollar narenciyle doldu #1

    Osmaniye de trafik kazası: Yollar narenciyle doldu #2

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