İHA
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Burgaçlı Viyadüğü mevkiinde, Hasan G. yönetimindeki 33 CAL 12 plakalı tır, yağışlı havanın da etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.
Asılı kalan tırın sürücüsü, düşerek ağır yaralandı
Sürücü, viyadükte asılı kalan tırın çekici kısmından aşağı düşerek ağır yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de yolda güvenlik önlemi aldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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