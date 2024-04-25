Osmaniye'de yakalanan PKK/YPG şüphelisi tutuklandı

AA
Terör örgütleriyle mücadele kararlılıkla devam ediyor.
Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'deki faaliyetlerine katıldığını belirlediği Suriye uyruklu M.J'nin kentte olduğunu tespit etti.
Gözaltına alındı
Şüphelinin Selimiye Mahallesi'nde saklandığı eve operasyon düzenleyen ekipler, M.J'yi gözaltına aldı.
Tutuklandı
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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