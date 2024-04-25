Osmaniye'de yakalanan PKK/YPG şüphelisi tutuklandı
AA

Terör örgütleriyle mücadele kararlılıkla devam ediyor.

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'deki faaliyetlerine katıldığını belirlediği Suriye uyruklu M.J'nin kentte olduğunu tespit etti.

Gözaltına alındı

Şüphelinin Selimiye Mahallesi'nde saklandığı eve operasyon düzenleyen ekipler, M.J'yi gözaltına aldı.

Tutuklandı

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)