Osmaniye'de yolda düşürülen altınlar sahibini buldu Bir kişi, bankta oturduğu sırada bulduğu 4 çeyrek altının sahibine sosyal medyada paylaşım yapılması üzerine ulaşarak teslim etti.

AA

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir kişi yolda kutu buldu.

Zübeyir Yağız, bankta oturduğu sırada yerde pakete sarılmış kutunun sahibini aradı.

Kutuda 4 çeyrek altın olduğunu fark eden Yağız, sosyal medyada paylaşım yapılması üzerine altınların 56 yaşındaki Halil Kiraz'a ait olduğunu belirledi.

Sahibine teslim edildi

Zübeyir Yağız, bulduğu altınları Halil Kiraz'a teslim etti.

Kiraz, kepçe operatörü olarak çalıştığı Antalya'dan bayram izni dolayısıyla geldiğini ve akrabalarının düğününde takmak üzere altın satın aldığını söyledi.

"Bizim altınları bulup bana verdi"

Altınları bulunduğu için çok mutlu olduğunu ifade eden Kiraz, "Akrabalarımın düğünü için aldığım altınları kaybettim ama bu dünyada iyi insanlar varmış. Bizim altınları bulup bana verdi. Bununla insan batmaz ama çok duyguluyum. Allah razı olsun." diye konuştu.

Mutluluklarını dillendirdi

Zübeyir Yağız da altınların sahibini bulduğu için mutlu ve huzur olduğunu belirterek, herkesin aynı şekilde davranması gerektiğini kaydetti.