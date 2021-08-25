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    Osmaniye'deki bisiklet hırsızının gündüz vakti soğukkanlılığı kamerada

    Kilitli olan apartman kapısından içeri giremeyince gündüz vakti borudan tırmanarak pencereden atlayan şahıs, girdiği binadaki ara kattan bisiklet çaldı.
    • İHA
    • 25.08.2021 - 11:08
    • Güncelleme : 25.08.2021 - 11:51
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    Osmaniye'deki bisiklet hırsızının gündüz vakti soğukkanlılığı kamerada

    Osmaniye Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bir hırsızlık şüphelisiyle ilgili çalışma başlattı.

    Ekipler, Adnan Menderes ve Raufbey mahallelerinde meydana gelen bisiklet hırsızlığıyla ilgili soruşturma yürüttü.

    18 SUÇ KAYDI DAHA ÇIKTI

    Hırsızlık olaylarının meydana geldiği apartmanların güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, görüntülerden bisikletleri çalan şahsın, daha önceden çeşitli suçlardan 18 adet kaydı bulunan H.T. olduğunu tespit etti.

    Osmaniye'deki bisiklet hırsızının gündüz vakti soğukkanlılığı kamerada VİDEO


    HIRSIZ TUTUKLANDI

    Yapılan saha çalışmaları sonucunda fiziki takibe alınan şüpheli, ekipler tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    GÜNDÜZ VAKTİ TIRMANDIĞI PENCEREDEN GİRDİ

    Hırsızlık anının güvenlik kameraları tarafından kaydedildiği görüntülerin birisinde H.T. isimli şahsın, kilitli olan kapıdan içeriye giremediği, kapının yanında bulunan direğe tırmandıktan sonra penceren binaya girdiği görüldü.

    ARA KATTAN BİSİKLET ÇALDI

    Gündüz vakti yaşanan hırsızlık olayında H.T.’nin soğukkanlı davranışı pes dedirtirken, apartmanın ara katında bulunan bisikleti çaldığı görüldü.

    Osmaniye deki bisiklet hırsızının gündüz vakti soğukkanlılığı kamerada #1

    Osmaniye deki bisiklet hırsızının gündüz vakti soğukkanlılığı kamerada #2

    Osmaniye deki bisiklet hırsızının gündüz vakti soğukkanlılığı kamerada #3

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