Kilitli olan apartman kapısından içeri giremeyince gündüz vakti borudan tırmanarak pencereden atlayan şahıs, girdiği binadaki ara kattan bisiklet çaldı.

Osmaniye Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bir hırsızlık şüphelisiyle ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, Adnan Menderes ve Raufbey mahallelerinde meydana gelen bisiklet hırsızlığıyla ilgili soruşturma yürüttü.

18 SUÇ KAYDI DAHA ÇIKTI

Hırsızlık olaylarının meydana geldiği apartmanların güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, görüntülerden bisikletleri çalan şahsın, daha önceden çeşitli suçlardan 18 adet kaydı bulunan H.T. olduğunu tespit etti.

Osmaniye'deki bisiklet hırsızının gündüz vakti soğukkanlılığı kamerada VİDEO







HIRSIZ TUTUKLANDI

Yapılan saha çalışmaları sonucunda fiziki takibe alınan şüpheli, ekipler tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÜNDÜZ VAKTİ TIRMANDIĞI PENCEREDEN GİRDİ

Hırsızlık anının güvenlik kameraları tarafından kaydedildiği görüntülerin birisinde H.T. isimli şahsın, kilitli olan kapıdan içeriye giremediği, kapının yanında bulunan direğe tırmandıktan sonra penceren binaya girdiği görüldü.

ARA KATTAN BİSİKLET ÇALDI

Gündüz vakti yaşanan hırsızlık olayında H.T.’nin soğukkanlı davranışı pes dedirtirken, apartmanın ara katında bulunan bisikleti çaldığı görüldü.



