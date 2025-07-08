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Osmaniye’deki kazada iki otomobil çarpıştı

İki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

İHA İHA
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Osmaniye’deki kazada iki otomobil çarpıştı

Osmaniye’nin Bahçe ilçesi D400 karayolu Buğdaycık yol ayrımında meydana gelen kazada, Osman Ş. idaresindeki otomobil ile Harun A. idaresindeki otomobil çarpıştı.

Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. 

2 YARALI

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 2 kişi sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi alırken, kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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