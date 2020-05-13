Otomobilin sürüklediği motosikletli hayatını kaybetti

Antalya'da, kırmızı ışık ihlali yapan araç tarafından sürüklenen motosikletin sürücüsü Aydın Kaya kurtarılamazken, kaza anı ise kameraya yansıdı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, Nuri Utku Demir, kullandığı 07 MVZ 41 plakalı hafif ticari araçla ışık ihlali yapınca, Aydın Kaya yönetimindeki BFV 31 plakalı motosiklete çarptı.

HAYATINI KAYBETTİ

Ticari aracın yaklaşık 50 metre sürüklediği motosikletin sürücüsü Aydın Kaya, yaralandı.

Çağrılan ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen 50 yaşındaki Kaya, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis tarafından gözaltına alınan Nuri Utku Demir ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Antalya'da ışık ihlali yaptı motosiklet sürücüsünü sürükledi

"BU RESMEN CİNAYET"

Eşini kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan ve yakınlarının yardımıyla güçlükle ayakta duran Gülseren Kaya, sürücünün serbest bırakılmasına tepki gösterdi.

Eşi Aydın Kaya'nın her zaman kurallara uyduğunu belirten Gülseren Kaya, "Buna kaza demek yanlış olur, resmen cinayet. Eşim gayet nizami bir şekilde ışıkta bekliyor. Yanınca da karşıya geçmek isterken kaza oluyor. Eşimi tam 50 metre sürükleyip, ölümüne neden olmuş. Yeniden gözaltına alınıp, tutuklu yargılanmasını istiyorum" dedi.