Otomobille motosiklet çarpıştı, yaralıya kimse yaklaşmadı

Tekirdağ’da otomobil ile motosikletin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza sonrası korona virüs korkusu nedeniyle yaralıya kimsenin yaklaşmaması dikkatlerden kaçmadı.

Tekirdağ’ın Malkara ilçesi Gazibey Mahallesi'nde Ferit Şendil yönetimindeki 59 LG 201 plakalı otomobil ile Murat Karpuz’un kullandığı 35 REF 67 plakalı motosiklet, çarpıştı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Karpuz, olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

YARALIYA KİMSE YAKLAŞMADI

Olay yerinde toplanan vatandaşların ise koronavirüs tehlikesi nedeniyle yaralının yanına yaklaşmadığı görüldü.

Korona yüzünden yaralıya kimse yaklaşmadı İZLE

"SİNYALİ FARK ETMEDİ"

Kazayı gördüğünü ifade eden Uğurcan Çabuk isimli genç, “Araç sürücüsü dönmek için sinyalini verdi. Arkasından gelen motosiklet sürücüsü de aynı istikamete dönmek istedi. Ancak aracın sinyal verdiğini fark etmedi. Aracın sağ tarafından geçmek isterken, araç da sağ dönüş yapınca kaza oldu. Ben de bir vatandaş olarak hemen yardıma koştum. Koronavirüs tehlikesi nedeniyle 112 ekibi gelene kadar insanların motosiklet sürücüsüne temas etmemeleri için uyardım.” diye konuştu.