Oyuncu Burak Yörük: Herkesten özür dilerim

İETT şoförü ile trafikte yaşadığı tartışma sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Burak Yörük,"Yaşananlardan ötürü herkesten özür dilerim" dedi.

Oyuncu Burak Yörük, dün arkadaşıyla seyir halindeyken, trafikte İETT şoförüyle tartışma yaşadı.

Bir süre sonra aracından inen Yörük, sinirlerine hakim olamayarak şoföre saldırmaya başladı.

OTOBÜS ŞOFÖRÜNE YUMRUKLA SALDIRDI

Direksiyon başında oturan şoförü ve otobüsü cam dışından yumruklayan Yörük, bölgeye gelen polislerin müdahalesiyle sakinleştirildi.

Şoför yaşananlar üzerine şikayetçi olurken, Yörük'ün herhangi bir işlem yapılmadan aracına bindirilerek gönderildiği öne sürüldü. Yaşanan o anlar ise otobüsteki bir yolcu tarafından cep telefonuyla kayda alındı.

Oyuncu Burak Yörük, İETT şoförüne saldırdı



"ŞİDDETİN HER TÜRLÜSÜNE KARŞI OLDUĞUMU BELİRTMEK İSTERİM"

Burak Yörük, görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından instagram hesabından açıklama yaptı.

Yörük'ün açıklamasında, "Herkese merhaba. Birçok haber sitesine ve sosyal medyaya konu olan görüntüler ile ilgili açıklama yapmak istiyorum. Öncelikle şiddetin her türlüsüne karşı olduğumu belirtmek isterim. İşim dışında böyle bir olayla gündeme geldiğim için çok üzgünüm ve yaşananlardan ötürü herkesten özür dilerim. Kız arkadaşımı trafikte zor durumda bırakan, sıkıştıran ve yetmiyormuş gibi yanımızdan geçerken küfürler eden bir otobüs şoförüyle girmiş olduğumuz sözlü tartışma, beyefendinin tahrikleri, küfürleri ve sonrasında da beni dışarıya çağırmasıyla büyüdü.

"BU TALİHSİZ DURUMUN İÇİNDE OLDUĞUM İÇİN HERKESTEN ÖZÜR DİLERİM"

Doğru olan kendisiyle hiç muhatap olmadan polise haber verip şikayetimi yapmaktı. Ancak tartışma kendisinin beni camdan içeri çekmesiyle fiziksel bir mücadeleye dönüştü ve bu noktaya geldi. Olaya müdahale eden polis memurları trafiği tıkamamak adına olayın aslının takibini yol kenarında yaptı. Medyaya düşen görüntülerde maalesef olayın başlangıç anları bulunmuyor. Dolayısıyla bu haliyle kesinlikle yanıltıcı bir durum ortaya çıkıyor. Tüm samimiyetimle yaşanan bu talihsiz durumun içinde olduğum için herkesten tekrar özür dilerim." ifadeleri yer aldı.