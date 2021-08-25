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    Oyuncu Metin Çekmez, hayatını kaybetti

    Tiyatronun ve dizi sektörünün sevilen isimlerinden olan usta oyuncu Metin Çekmez, kanser hastalığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede 78 yaşında vefat etti.
    • Haber Merkezi
    • 25.08.2021 - 15:22
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    Oyuncu Metin Çekmez, hayatını kaybetti

    Usta oyuncu Metin Çekmez, bir süredir kanser hastalığı nedeniyle tedavi görüyordu.

    78 yaşındaki oyuncu, bir anda rahatsızlanınca Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

    KURTARILAMADI

    Metin Çekmez, kaldırıldığı hastanede yoğun bakım servisine alınmasının ardından doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

    Kendisi gibi oyuncu olan 2013 yılında vefat eden Dinçer Çekmez'in kardeşi olan Metin Çekmez, çok sayıda tiyatro oyununda rol aldı.

    Oyuncu Metin Çekmez, hayatını kaybetti #1

    'ADINI FERİHA KOYDUM' DİZİSİNİN 'RIZA EFENDİ'Sİ

    Adını Feriha Koydum dizisinde Feriha karakterinin babasını (Rıza Yılmaz) canlandıran Metin Çekmez, 1962 yılında Hamlet oyunu ile tiyatroyla tanıştı.

    1970 yılında İstanbul Şehir Tiyatroları'na girdi.

    Oyuncu Metin Çekmez, hayatını kaybetti #2

    ÇOK SAYIDA YAPIMDA ROL ALDI

    90'lı yıllara damga vuran 'Süper Baba' dizisindeki 'Cevdet' karakteriyle geniş kesimlerce tanındı.

    Çekmez ayrıca, 'Binbir Gece' ve 'Kaderimin Yazıldığı Gün' gibi ünlü dizilerde de rol almıştı.

    Oyuncu Metin Çekmez, hayatını kaybetti #3

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