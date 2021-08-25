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- Oyuncu Metin Çekmez, hayatını kaybetti
Oyuncu Metin Çekmez, hayatını kaybetti
- Haber Merkezi
- 25.08.2021 - 15:22
Usta oyuncu Metin Çekmez, bir süredir kanser hastalığı nedeniyle tedavi görüyordu.
78 yaşındaki oyuncu, bir anda rahatsızlanınca Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
KURTARILAMADI
Metin Çekmez, kaldırıldığı hastanede yoğun bakım servisine alınmasının ardından doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Kendisi gibi oyuncu olan 2013 yılında vefat eden Dinçer Çekmez'in kardeşi olan Metin Çekmez, çok sayıda tiyatro oyununda rol aldı.
'ADINI FERİHA KOYDUM' DİZİSİNİN 'RIZA EFENDİ'Sİ
Adını Feriha Koydum dizisinde Feriha karakterinin babasını (Rıza Yılmaz) canlandıran Metin Çekmez, 1962 yılında Hamlet oyunu ile tiyatroyla tanıştı.
1970 yılında İstanbul Şehir Tiyatroları'na girdi.
ÇOK SAYIDA YAPIMDA ROL ALDI
90'lı yıllara damga vuran 'Süper Baba' dizisindeki 'Cevdet' karakteriyle geniş kesimlerce tanındı.
Çekmez ayrıca, 'Binbir Gece' ve 'Kaderimin Yazıldığı Gün' gibi ünlü dizilerde de rol almıştı.