Oyuncu Seda Fettahoğlu parkta ölü bulundu Son olarak Çocuklar Duymasın'da oynayan başarılı oyuncu Seda Fettahoğlu, İstanbul'daki bir parkta ölü olarak bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Sanat camiasını şoke eden ölüm...

İstanbul Şehir Tiyatroları oyuncusu, kamuoyunun başta "Sihirli Annem" ve "Çocuklar Duymasın" olmak üzere birçok diziden tanıdığı Seda Fettahoğlu, hayatını kaybetti.

Parkta cansız bedeni bulundu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü kaynaklarından alınan bilgiye göre, polis ekipleri, bu sabah aldıkları bir ihbar üzerine Beyoğlu ilçesi Ömer Avni Mahallesi'nde bulunan Hacı İzzet Parkı'nda bir kişinin cesediyle karşılaştı.

Ünlü oyuncu olduğu anlaşıldı

Yapılan incelemede yaşamına son verdiği tahmin edilen kişinin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları oyuncusu Seda Fettahoğlu olduğu anlaşıldı.

Seda Fettahoğlu kimdir?

Seda Fettahoğlu, 1979 yılında Trabzon'da dünyaya geldi. Trabzon Anadolu Lisesi'ni 1997 yılında bitiren Seda Fettahoğlu, Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden 2022'de mezun oldu.

İngilizce bilen Seda Fettahoğlu, tiyatronun yanında seslendirme de yapıyordu. Fettahoğlu kariyeri boyunca, İstanbul Şehir Tiyatroları'nda birçok oyunda rol aldı.

Başarılı isim son olarak, Kanal D ekranlarında yayınlanan Çocuklar Duymasın'ın kadrosuna dahil oldu.

Seda Fettahoğlu'nun dizide canlandırdığı "Sultan" karakteri Haluk ve Meltem'in dünürü, Havuç'un ise kayınvalidesi olarak izleyicinin karşısına çıktı.

Mesleki Çalışmalar, Oynadığı veya Yönettiği Oyunlar:

“Surname 2010”, ''İşgal Altındaki Masallar'' 2010, “Bakhalar” 2010, “Mefisto” 2009, “Numan Nokta Net” 2009, ''Sokak Kedileri'' 2008, “Kırmızı Pazartesi” 2008, “Ceza Kanunu” 2007, “Kanlı Nigar” 2006, “Çalıkuşu” 2004, ''Küçük Nasreddin'' 2004, “Midas’ın Kulakları” 2003.