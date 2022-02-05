Özer Hurmacı eşini darbettiği iddiası ile gözaltına alındı

Eski futbolcu Özer Hurmacı'nın eşi Mihriban Hurmacı, aralarında yaşanan tartışma sonrası futbolcunun kendisini darbettiğini, şikayeti üzerine gözaltına alındığı iddia etti.

Mihriban Hurmacı, iki ay önce boşanmaktan vazgeçtiği, bir dönem Fenerbahçe ve Trabzonspor'da da top koşturan eski futbolcu Özer Hurmacı'nın kendisini darbettiği iddia etti.

Hurmacı, eşinin cep telefonunda gördüğü kadın fotoğrafları ve mesajlar yüzünden aralarında çıkan tartışma sırasında futbolcunun ellerine ve yüzüne vurduğunu söyledi.

“KENDİMİ DIŞARIYA ZOR ATTIM”

Başına gelenleri anlatan Hurmacı, “Dün akşam saat 21.00’de Özer’in cep telefonunda başka kadınlara ait mesajlar ve fotoğraflar gördüm. Bu yüzden tartışmaya başladık. Beni bir odaya çekerek ellerime, yüzüme vurmaya başladı. Kafamı camlara vurdu, 'Seni gebertirim' diyerek tehditte bulundu. Kendimi dışarıya zor attım.” dedi.

“ÖZER HURMACI SEN BİR CANAVARSIN”

Yüzünün ve ellerinin fotoğraflarını sosyal medya hesabında #kadınaşiddetehayır etiketiyle paylaşan Mihriban Hurmacı “Bunu asla saklamak istemiyorum. Özer Hurmacı sen bir canavarsın”, “Kendimi kurtarmak istedim ellerinden, ama tırnaklarını sapladı ellerime. Kırılmak üzereydi parmağım, Allah korudu. Kendimi dışarı atabildim, polise gidebildim.” ifadelerini kullandı.

ŞİKAYET ETTİ

Jandarma Karakolu'na giderek eşi hakkında şikayette bulunduğunu söyleyen Mihriban Hurmacı, gördüğü tedavinin ardından evine döndü.

Sonrasında sosyal medya hesabından canlı yayın açan Hurmacı, takipçilerinden gelen soruları yanıtladı.

Mihriban Hurmacı'dan darp iddiası VİDEO

“HESABIMDA SADECE 500 TL VAR”

Psikolojik ve ekonomik şiddet gördüğünü dile getiren Hurmacı, “Boşanma süreci yaşamıştık birkaç ay önce. Yalan haber yayınlanmıştı, ona çok fazla takılmadım. Kendisinin uydurduğu haberdi o. Daha önce de psikolojik şiddet, arkadaş edinmeyi yasaklama, ekonomik şiddet vardı. Şu anda hesabımda sadece 500 TL var. Araba da benim değil. 3 tane çocuğumla şu an evde oturuyorum ve 500 TL ile kaldım yani.” dedi.

DAVAYI PAZARTESİ GÜNÜ AÇIYOR

Yaşadığı şiddete çocuklarının da şahit olduğunu dile getiren Mihriban Hurmacı, eşinin gözaltına alındığını, pazartesi günü boşanma davası açacağını dile getirdi.