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- Özge Ulusoy’un babasının ölümüne ilişkin davada, iddianame iade edildi
Özge Ulusoy’un babasının ölümüne ilişkin davada, iddianame iade edildi
- 06.01.2023 - 14:22
- Güncelleme : 06.01.2023 - 14:29
Ankara’nın Çankaya ilçesinde 4 Aralık'ta manken ve oyuncu Özge Ulusoy'un babası emekli Albay Haydar Ulusoy'(73,) Turan Güneş Bulvarı'nda geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirmişti.
Elif Nasır isimli sürücü, yolun karşısına geçmek isteyen Haydar Ulusoy’a çarpmış, kaza sonucu ağır yaralanan Ulusoy, kaldırıldığı hastanede hayata gözlerini yummuştu.
Kazanın ardından gözaltına alınan Elif Nasır, tutuklandı.
DHA’nın haberine göre; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuya ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.
6 yıla kadar hapsi istendi
Düzenlenen iddianamede, aniden karşısına çıkan Ulusoy'a çarptığını söyleyen Nasır hakkında 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
Ayrıca mahkumiyet halinde sürücünün ehliyetine 3 yıla kadar el koyulması istendi.
İddianame, Ankara 39’uncu Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.
Kazaya ilişkin bölgedeki Kent Güvenlik yönetim Sistemi (KGYS) kameraları da mercek altına alındı.
İddianame iade edildi
Mahkeme, Haydar Ulusoy’un kaza öncesi alışveriş yaptığı iddia edilen marketin güvenlik kamerası görüntülerinin dosyada bulunmaması ve soruşturma aşamasında kaza yerinde keşif yapılmadığı gerekçesiyle iddianameyi savcılığa iade etti.
Savcılık, mahkemenin talep ettiği görüntülerin bulunmadığını belirterek iddianameyi tekrar mahkemeye gönderdi.
Mahkemenin itirazını Ankara Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi, değerlendirerek iddianamenin kabul edilip edilmemesine karar verecek.