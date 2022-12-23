Pakize Suda'nın cenazesi toprağa verildi

Beyninde pıhtı atması sonucu felç geçirip tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden oyuncu, yazar Pakize Suda, Muğla'da son yolculuğuna uğurlandı.

Oyuncu, yazar Pakize Suda, 2016 yılında ilk olarak kanser tedavisi gören kardeşi Nuran Suda'yı bir yıl sonra ise annesi Sehavet Suda'yı kaybetti.

Suda, opera sanatçısı ablası Ayşe Suda ve yeğenleriyle teselli buldu. Bir süre sonra Pakize Suda'nın 'akıl zayıflığı' yaşadığını belirten ablası Ayşe Suda tarafından geçen yıl 11 Kasım'da vesayet davası açıldı.

Çeşme Sulh Hukuk Mahkemesi, yeğeni Dilara Elagözlü'nün vasi olarak atadı. Akıl zayıflığı nedeniyle kötü günler yaşayan Pakize Suda, 15 Aralık'ta rahatsızlandı.

Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Pakize Suda'nın beynine giden ana damarlardan birinde pıhtı oluştuğu belirlendi.

21 Aralık'ta hayatını kaybetti

Bu nedenle felç geçiren ve yoğun bakımda tedaviye alınan Pakize Suda, 21 Aralık günü saat 11.00 sıralarında hayatını kaybetti.

Pakize Suda'nın yakınları tarafından Fethiye Devlet Hastanesi’nin morgundan alınan cenazesi, Muğla'nın Menteşe ilçesindeki Kurşunlu Camii’ne getirildi.

Cenaze törenine Suda'nın ablası Ayşe Suda, yeğenleri Dilara Elagözlü, Genco Çağlar, AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Gökcan, Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumhur Çoban, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşu ve siyasi partilerin temsilcileri katıldı.

"Felç olduktan sonra da solunum ve dolaşım sisteminde bozukluklar yaşanmaya başladı"

Menteşe İlçe Müftüsü Mustafa Aydın tarafından kıldırılan namazın ardından Pakize Suda'nın cenazesi Menteşe Yeni Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

DHA'nın aktardığına göre Suda'nın yeğeni Dilara Elagözlü, "Teyzem uzun süredir Alzheimer hastalığıyla mücadele ediyordu. Bizim için son dönemlere kadar zor bir süreç oldu. Tedavisi devam etti, fakat en son pıhtı attı. Pıhtı atmasıyla beraber yoğun bakıma kaldırdık. Felç oldu. Felç olduktan sonra da solunum ve dolaşım sisteminde bozukluklar yaşanmaya başladı ve maalesef kaybettik. Tüm Türkiye'nin sevenlerinin başı sağ olsun diyorum. Üzgünüz" dedi.