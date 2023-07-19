‘Palu Ailesi’ davasında karar Kamuoyunda ''Palu ailesi'' olarak bilinen davada, tutuklu sanık Tuncer Ustael müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Tutuksuz sanıklar ise beraat etti.

İHA

Türkiye’nin konuştuğu davada karar verildi…

Her şey Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yaşayan Meryem Tahnal 2008, kızı Melike Tahnal da 2009'da kaybolmasıyla başladı.

Kayıp ihbarının ardından çalışma başlatan polis, herhangi bir bulguya ulaşamadı.

Kocaeli ve Sakarya'da yapılan kazılarda da bulguya rastlanılmaması üzerine çalışmalar durduruldu.

Canlı yayında gözaltı

Soruşturma neticesinde kayıp Meryem Tahnal'ın babası Harun Palu, annesi Havva Palu, ağabeyi İsa Palu, kardeşleri Fatih Palu ve Ayşe Palu polis tarafından gözaltına alındı.

Palu Ailesi'nin eniştesi Tuncer Ustael ve eşi Emine Ustael ise kayıplarla ilgili İstanbul’da katıldıkları bir televizyon programında canlı yayındayken emniyete götürüldü.

Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde Meryem Tahnal'ın öldürülmesine ilişkin başlayan yargılama sonunda sanık Tuncer Ustael, "canavarca hisle veya eziyet çektirerek ve üstsoy veya altsoydan birine ya da eş veya kardeşe karşı" kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile "hürriyeti yoksun kılma" suçundan 4 yıl, "kredi kartının kötüye kullanılması" suçundan 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Sanıklara tahliye

Sanık Emine Ustael "kasten öldürmeye yardım etme" suçundan 12 yıl 6 ay, Havva, İsa ve Ayşe Palu ise "kasten öldürmeye yardım etme" ve "hürriyetin kısıtlanması" suçlarından 14 yıl 2'şer ay hapse mahkum edildi.

Fatih Palu'ya da olay tarihinde yaşı küçük olduğu için 8 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını 30 Mart'ta bozarak, Ayşe ve İsa Palu ile Emine Ustael'in tahliyesine karar verdi.

Melike Tahnal'ın ölümüne ilişkin hazırlanan iddianamede ise sanık Tuncer Ustael hakkında "bilinçli taksirle öldürme" suçundan 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar ve "usulsüz ölü gömülmesi" suçundan 6 aya kadar; Emine Ustael ile Hava ve Ayşe Palu'nun da "usulsüz ölü gömülmesi" suçundan 6 aya kadar hapsi talep edildi.

Karar duruşması

Bu karar, aile bireylerinin aynı avukat tarafından savunuldukları ve bu sebeple 'usul hatası' gerçekleştiği gerekçesiyle Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi tarafından bozuldu.

24 Kasım’da Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde kayıp Meryem Tahnal’ın öldürülmesiyle ilgili görülen dava ile annesinden 1 yıl sonra kaybolan ve Sakarya’nın Ferizli ilçesinde öldürüldüğü iddia edilen Meryem Tahnal’ın kızı Melike Tahnal’ın öldürülmesiyle ilgili davanın devamı Sakarya 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başlandı.

Melike Tahnal'ın Sakarya'da öldürülmesine ilişkin Palu ailesi olarak bilinen 1'i tutuklu 6 sanığın yargılandığı davada, bugün karar çıktı.

"Melike'nin ölümüne takılmışsınız"

Sakarya 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, Melike Tanhal'ın eniştesi tutuklu sanık Tuncer Ustael SEGBİS aracılığıyla katıldı, müşteki ve sanık avukatları ise salonda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında herhangi bir değişiklik olmadığını beyan ederken, müşteki avukatı da tutuklu sanık Ustael’in en üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti.

Tutuklu sanık Tuncer Ustael’in avukatı ise yazılı savunmalarını tekrar ettiklerini ifade ederek, müvekkilinin beraatini talep etti.

Duruşmada söz hakkı verilen tutuklu sanık Tuncer Ustael, "Mütalaaya itiraz ediyorum. Yüzlerce ölüm olayı varken sadece Melike’nin ölüm olayına takılmışsınız. Melike ile alakam yoktur, öldü mü kaldı mı bilgim yok." dedi.

Müebbet aldı

Mahkeme heyeti Havva, İsa, Fatih ve Ayşe Palu ile Emine Ustael'in beraatine karar verdi.

Tuncer Ustael ise "olası kasttan çocuğu kasten öldürme" suçundan müebbet hapse çarptırıldı, "çocuğa cinsel istismar" suçundan ise beraat etti.