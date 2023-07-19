DHA
Trafiği tehlikeye atan bir tek maganda sürücüler değil…
Paten ve kaykay kullanan 4 genç, 14 Temmuz Cuma günü İstanbul’un Üsküdar ilçesindeki Çamlıca Tüneli’nde görüntülendi.
El bile salladı
İki şeritli tünelde, araçların arasında, kask ve koruma malzemeleri olmadan ilerleyen gençler, yürekleri ağza getirdi.
Görüntülendiğini fark eden gençlerden birinin, cep telefonu kamerasına el sallaması da dikkat çekti.
Tehlikeli yolculuk
Kulaklık takarak tünelde ilerleyen gençlerin tehlikeli yolculuğu, kamera tarafından saniye saniye görüntülendi.