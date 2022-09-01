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Pazarcı hırsızlığı kayda aldı
- Haber Merkezi
- 01.09.2022 - 13:07
- Güncelleme : 01.09.2022 - 13:19
Kıyafetleri tezgahına dizen bir pazarcı, telefonunu eline aldı, video tuşuna bastı.
Hemen arkasında hırsızlık yapan kadını anbean kaydeden pazarcı, “Evet ablacığım, alana helal olsun, çalana çöp kamyonu çarpsın.” dedi.
Bu sözler üzerine bile durmayan kadın, çaldığı giysiyi çantasına sıkıştırmaya devam etti.
Çaldı, “Kardeş bunlar ne kadar?” diye sordu
Pazarcı, “Hiç umurunda bile değil. Şu insanlara bak ya! Haramı nasıl yiyebiliyorsunuz ki?” diyerek tepkisini sürdürdü.
Çalma işlemi biten kadın, daha sonra pazarcıya dönerek “Kardeş bunlar ne kadar?” diye sordu.
Pazarcı hırsızlığı kayda aldı VİDEO
“Kocaman kadınsın, utanmıyor musun?”
Pişkinlik karşısında sinirlenen pazarcı, bu kez kendini tutamadı.
Genç adam, “Abla şu çantana koyduğunu çıkar, ondan sonra fiyat söyleriz. Kocaman kadınsın, utanmıyor musun? Çıkar abla, bak kameraya bile çektim seni. Ayıptır, koy yerine.” dedi.
Videoya rağmen ‘çalmadım’ dedi
Hırsızlığı kabul etmeyen kadın, “Ben bir şey çalmadım.” diyerek cevap verdi.
Kayıt burada sona ererken, kadının akıbeti bilinmiyor.