Pençe Kilit bölgesinde 5 terörist etkisiz öldürüldü MSB, Pençe-Kilit bölgesinde 5 PKK'lı teröristin silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

DHA

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit bölgesinde 5 PKK'lı teröristin silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

"SİHA ile etkisiz hale getirildi"

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, SİHA ile etkisiz hale getirildi." denildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)