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    Pençe-Kilit Operasyonu’nda şehit olan Halil İbrahim Yiğit toprağa verildi

    Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyonunda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Yiğit'in naaşı defnedildi. Nişanlısı şehidin fotoğrafına sarılırken, annesi de ayakta güçlükle durdu.
    • 30.11.2022 - 14:46
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    Pençe-Kilit Operasyonu’nda şehit olan Halil İbrahim Yiğit toprağa verildi

    Pençe Kılıç Operasyonu bölgesinde girdiği çatışmada şehit olan 25 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Yiğit için Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camii’ cenaze töreni düzenlendi.

    Törene, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1.Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş, siyasi parti temsilcileri, şehidin annesi Nursen Yiğit, babası Ragıp Yiğit, kardeşi Abdurrahim Yiğit, şehidin nişanlısı ve çok sayıda vatandaş katıldı.

    Nişanlısı gözyaşlarına boğuldu

    Şehidin fotoğrafına sarılan nişanlısı gözyaşına boğuldu.

    Annesinin de ayakta güçlükle durduğu görüldü.

    Şehidin cenaze namazını İstanbul İl Müftüsü Safi Arpaguş kıldırdı.

    "Ben şehit babasıyım, gururluyum"

    Şehit Yiğit'in cenazesi omuzlarda taşınırken baba Ragıp Yiğit “Ben şehit babasıyım. Gururluyum” dedi.

    Öte yandan, İHA'nın haberine göre kılınan namazının ardından Şehit Halil İbrahim Yiğit cenazesi defnedilmek üzere Edirne Kapı Şehitliği’ne götürüldü.

    Pençe-Kilit Operasyonu’nda şehit olan Halil İbrahim Yiğit toprağa verildi #1

    Pençe-Kilit Operasyonu’nda şehit olan Halil İbrahim Yiğit toprağa verildi #2

    Pençe-Kilit Operasyonu’nda şehit olan Halil İbrahim Yiğit toprağa verildi #3

    Pençe-Kilit Operasyonu’nda şehit olan Halil İbrahim Yiğit toprağa verildi #4

    Pençe-Kilit Operasyonu’nda şehit olan Halil İbrahim Yiğit toprağa verildi #5


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