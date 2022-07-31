Petrol
104
2.13%
Euro
18.3209
0.24%
Dolar
17.9128
-0.05%
Altın
1.017
0.48%
Borsa
2592
0.00%
Bitcoin
425.407
-2.48%
BTXN Coin
9.87
-2.85%
Bitexen
30ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 30 C

    Pençe şehidi Mehmet Burak Keçe son yolculuğuna uğurlandı

    Arı sokması sonucu alerji krizi geçiren 27 yaşındaki kahraman asker şehit düştü. Cenazesi memleketi Kahramanmaraş'a götürülen şehit, gözyaşlarıyla sonsuzluğa uğurlandı.
    • 31.07.2022 - 17:40
    • Güncelleme : 31.07.2022 - 17:44
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Pençe şehidi Mehmet Burak Keçe son yolculuğuna uğurlandı

    Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü...

    Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe Kilit bölgesinde, 30 Temmuz günü kahraman askerimiz şehit düştü.

    Piyade Uzman Çavuş Mehmet Burak Keçe (27), arı sokması sonucu geçirdiği akut alerji krizi sebebiyle kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Şehit için memleketi Kahramanmaraş'taki Merkez Ulu Cami'de cenaze töreni düzenlendi.

    Keçe ailesinin acı günü

    Şehidin babası Sayım ve annesi Nurdan Keçe ile yakınları cenaze töreninde ayakta durmakta güçlük çekti.

    Pençe şehidi Mehmet Burak Keçe son yolculuğuna uğurlandı #1

    Pençe şehidine veda

    Müftü yardımcısı tarafından kıldırılan cenaze namazı sonrası şehidin naaşı askerlerin omuzlarında Şeyh Adil Mezarlığı’na götürülerek dualarla defnedildi.

    Cenaze törenine Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, sivil ve askeri erkanın yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

    Pençe şehidi Mehmet Burak Keçe son yolculuğuna uğurlandı #2

    Pençe şehidi Mehmet Burak Keçe son yolculuğuna uğurlandı #3

    Pençe şehidi Mehmet Burak Keçe son yolculuğuna uğurlandı #4

    Pençe şehidi Mehmet Burak Keçe son yolculuğuna uğurlandı #5

    Pençe şehidi Mehmet Burak Keçe son yolculuğuna uğurlandı #6

    Pençe şehidi Mehmet Burak Keçe son yolculuğuna uğurlandı #7

    Pençe şehidi Mehmet Burak Keçe son yolculuğuna uğurlandı #8

    Pençe şehidi Mehmet Burak Keçe son yolculuğuna uğurlandı #9


    İlginizi Çekebilir

    Barış Pınarı bölgesinde 5 terörist öldürüldü
    Gündem

    Barış Pınarı bölgesinde 5 terörist öldürüldü

    Kars'ta doğal yer çilekleri toplanmaya başladı
    İç Haber

    Kars'ta doğal yer çilekleri toplanmaya başladı

    Ufak bir yatırım ile, sadece 3 günde zengin olun!
    CoinPro

    Ufak bir yatırım ile, sadece 3 günde zengin olun!

    Görüş Bildir