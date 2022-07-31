Pençe şehidi Mehmet Burak Keçe son yolculuğuna uğurlandı

Arı sokması sonucu alerji krizi geçiren 27 yaşındaki kahraman asker şehit düştü. Cenazesi memleketi Kahramanmaraş'a götürülen şehit, gözyaşlarıyla sonsuzluğa uğurlandı.

Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü...

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe Kilit bölgesinde, 30 Temmuz günü kahraman askerimiz şehit düştü.

Piyade Uzman Çavuş Mehmet Burak Keçe (27), arı sokması sonucu geçirdiği akut alerji krizi sebebiyle kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şehit için memleketi Kahramanmaraş'taki Merkez Ulu Cami'de cenaze töreni düzenlendi.

Keçe ailesinin acı günü

Şehidin babası Sayım ve annesi Nurdan Keçe ile yakınları cenaze töreninde ayakta durmakta güçlük çekti.

Pençe şehidine veda

Müftü yardımcısı tarafından kıldırılan cenaze namazı sonrası şehidin naaşı askerlerin omuzlarında Şeyh Adil Mezarlığı’na götürülerek dualarla defnedildi.

Cenaze törenine Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, sivil ve askeri erkanın yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.