Pendik'te 40 yıl önce sahte diplomasını ortaya çıkaran akrabasını kurşun yağmuruna tuttu Bir şahıs, 40 yıl önce çalıştığı eğitim kurumundan sahte diploması olduğu gerekçesiyle atılmasının ardından, o dönemde kendisini ihbar ettiğini düşündüğü akrabasına sokak ortasında 7 el ateş açtı.

İHA İstanbul'un Pendik ilçesinde intikam almak için 40 yıl bekleyen adam dehşet saçtı. 71 yaşındaki Hilmi Şengül 40 yıl önce çalıştığı eğitim kurumundan sahte diploması olduğu gerekçesiyle atıldı. Şengül, 40 yılın ardından, o dönemde kendisini şikayet ettiğini düşündüğü 71 yaşındaki akrabası Ali Osman Şengül'e sokak ortasında 7 el ateş açtı. Kurşunların hedefi olan Şengül, kanlar içerisinde yere yığıldı. Şüpheli gözaltına alındı Şüpheli şahıs ise olay yerine geldiği araca binerek hızla uzaklaştı. İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri şüpheli şahsı, saldırıyı gerçekleştirdiği silahla kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Sağlık durumu iyi Kurşunların hedefi olan Şengül ise hastaneye kaldırıldı. Olayda, 4 kurşunun vücuduna isabet ettiği yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. "Arkadaşımızın yerde yattığını gördük" Yaşanan olay ilişkin konuşan mahalle sakini Necmettin Sözlü, Biz cami avlusundaydık, silah seslerini duyunca sokağa çıktık. Emekli öğretmen bir arkadaşımızın yerde yattığını gördük. Bacaklarından vurulmuştu. Saldırgan da hem öğretmenmiş hem de akrabasıymış.