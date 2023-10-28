Pendik'te annesini darbeden şahsa çevredekiler müdahale etti Pendik’te bir akaryakıt istasyonunda 52 yaşındaki annesini bıçakla tehdit eden ve darbederek zorla telefonunu alan şahıs, çevredekiler tarafından darbedildi.

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İHA

İstanbul'un Pendik ilçesi Velibaba Mahallesi Yakacık Caddesi üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda 27 Ekim Cuma günü saat 16.00 sıralarında yaşanan olayda, iddiaya göre bir kadını darp eden şahıs olaya tanık olan çevredekiler tarafından önce tepki gördü, ardından tepki gösteren bazı vatandaşlar tarafından darp edildi. Polis, kadına şiddet gösteren şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

Annesini bıçakla tehdit edip para istedi, telefonunu zorla aldı

Yapılan incelemede; şiddet gören kadın şahsın N.C. (52) olduğu, N.C. ile yapılan görüşmede, öz oğlu olan H.C.'nin (32) kendisini bıçakla tehdit edip para istediği, ayrıca darbederek telefonunu zorla aldığı öğrenildi.

Şahsın yapılan sorgulamasında, farklı suçlardan 16 adet suç kaydının olduğu tespit edildi.

Konu le ilgili yakalanan şüpheli, "gasp, tehdit" suçlarından hakkında yürütülen tahkikat işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)