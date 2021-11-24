Pendik’te araca saldıran baklavacı kardeşler yeniden yargılanacak

İstinaf, 7 aylık hamile kadın ve eşinin içinde bulunduğu araca saldırdıkları gerekçesiyle baklavacı kardeşlere verilen 5’er yıllık hapis cezasını bozdu. Kardeşler, yeniden hakim karşısına çıkacak.

6 Temmuz 2019’da İstanbul’un Pendik ilçesinde baklavacı Hasan Sel, yol verme tartışması yaşadığı 7 aylık hamile Ayfer Bahçıvan ve Yunus Emre Bahçıvan'ın içinde bulunduğu aracı darbederek aynasını kırdı, kaputuna çıktı.

Kardeşi Hüseyin Sel de aracını çiftin aracının önüne kırarak durdurmaya zorladı.

SALDIRI ANI KAMERADA

O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Her iki kardeşin de “Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma”, “Mala zarar verme” ve “Kamu ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma” suçlarından 5 yıl 4 aydan 20 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları istendi.

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5 YIL CEZA ALDILAR

Anadolu 59. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 2020 yılında verilen kararda sanıklar, “Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçundan 4'er yıl 2'şer ay hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme, “Ulaşım araçlarının kaçırılması ve alıkonulması” suçundan da sanıkları 10’ar ay hapis cezasına çarptırdı.

Ayrıca çiftin şikayetçilerden vazgeçmeleri nedeni ile sanıklar hakkında, “Mala zarar verme” suçundan açılan davanın düşürülmesine karar verildi.

YEREL MAHKEMENİN KARARI İNCELENDİ

Aradan geçen sürenin ardından İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 25. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin verdiği kararı inceledi.

Daire, görüntü ve ses kayıtlarına göre eylem sırasında sanık Hasan Sel’i sözlü olarak uyaran ve eylemlerini kesmesi yönünde engellemeye çalışan sanık Hüseyin Sel’in üzerine atılı suçların ne şekilde oluştuğu, hangi gerekçe ile hangi delillere üstünlük tanındığının açık olarak gerekçeye yansıtılmadığını ve cezaların şahsileştirilerek hüküm kurulmadığını belirtti.

SUÇ UNSURLARININ OLUŞMADIĞI KAYDEDİLDİ

Daire, kararında müşteki Ayfer Bahçivan’ın trafikte gittiği sırada sanıkların içinde bulunduğu araca arkadan çarptığını, sanıkların araçtan inerek müştekinin yanına geldiğini ve kaza nedeniyle iki aracın durduğunu belirtti.

Sanıkların müştekinin aracının özel olarak yolunu kesmediğini, engel koymadıklarını ve buna benzer dış bir etkenle durdurmadıklarını dikkate alan Daire, ‘Kara ulaşım araçlarını alıkoyma’ suçunun unsurlarının oluşmadığı halde bu suçtan sanıkların mahkumiyetlerine karar verildiğini kaydetti.

Sanıkların müştekilerin şahıslarına bir zarar vermeden olay yerinden ayrıldıklarının anlaşıldığı belirtilen kararda, sanıklar hakkında ‘Hürriyeti tahdit’ suçu yönünden etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmamasının nedeninin belirsiz bırakıldığı da ifade edildi.

YENİDEN YARGILANACAKLAR

Daire, yapılan istinaf başvurusunu yerinde görerek yerel mahkemenin verdiği kararı bozarak dosyayı yeniden yerel mahkemeye gönderdi.

Sanıklar, önümüzdeki günlerde yeniden hakim karşısına çıkacak.