Pendik’te babasının öldürdüğü Defne'nin cenazesi toprağa verildi

Kızının boğazını kesen ardından da aynı bıçakla intihar teşebbüsünde bulunan cani baba hakkında kan donduran detaylar ortaya çıkarken, minik Defne, bugün son yolculuğuna uğurlandı.

İstanbul’un Pendik ilçesinde dün akşam psikolojik sorunları olduğu öne sürülen baba Habip Öztürk, 7 yaşındaki kızını rehin alarak boğazından kesmiş ardından aynı bıçakla intihar teşebbüsünde bulunmuştu.

Olayla ilgili korkunç detaylar ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Baba Habip Öztürk'ün, 7 yaşındaki kızını, “Kızım sürprizim var.” diyerek anneannesinin evinden aldığı bilgisine ulaşıldı.

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KAYINVALİDESİNE VE EŞİNE ŞİDDET UYGULUYORDU

İddiaya göre, psikolojik sorunları olan baba Habip Öztürk, bir süre işsiz olduğu için çalışmıyordu.

Eşi ile de 1,5 aydır boşanma aşamasında olan cani kocanın, kayınvalidesine ve eşine fiziksel şiddet uyguladığı öğrenildi.

KÜÇÜK DEFNE, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

7 yaşındaki Defne Öztürk’ün minik bedeni, Pendik Tepebaşı Camii’nde kılınan cenaze namazı ardından Pendik Koca Mezarlığı’na defnedildi.

Cenazede taziyeleri kabul eden aile yakınlarının, gözyaşlarını tutamadığı ve ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.