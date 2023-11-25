Pendik'te bir şahıs, 4 çocuğunun annesini öldürdü Bir şahıs, tartıştığı 4 çocuğunun annesini çocuklarının gözü önünde silahla başından vurarak öldürdü. Saldırgan eş, cinayeti işlediği evin içerisinde ekipler tarafından gözaltına alındı.

İHA

İstanbul'un Pendik ilçesinde Yılmaz L. ile eşi İpek L. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

İkili arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Yılmaz L., evinde bulundurduğu silahını çıkartarak 4 çocuğunun annesi İpek L.’yi başından vurdu.

Kanlar içinde yere yığıldı

Genç kadın, çocuklarının gözü önünde kanlar içerisinde yere yığıldı.

Silah seslerini duyan çevredeki komşuların ihbarı üzerine adrese gelen polis ekipleri Yılmaz L.’yi gözaltına aldı.

Hayatını kaybetti

Sağlık ekipleri ise genç kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. İpek L.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

Yılmaz L. ise polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, Yılmaz L.'nin öldürdüğü eşiyle daha öncesinde müzikli videolar çektiği ve bu videoları sosyal medyada paylaştığı görüldü.

4 çocuğunun gözü önünde cinayet işledi

Çevredeki vatandaşlardan edinilen bilgiye göre, çiftin uzun süredir kavga ettiği ve Yılmaz L.'nin eşi İpek L'yi sıklıkla darbettiği öğrenildi.

Olay gecesi ise şahsın, cinayeti en küçüğü 8 aylık olan 4 çocuğunun gözü önünde işlediği iddia edildi.

Olaydan yaklaşık 15 gün önce ise çiftin yine tartıştığı ve ihbar üzerine eve polis ekiplerinin geldiği belirtildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)