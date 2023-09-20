Pendik'te çocuk gürültüsünden rahatsız olan kadın bıçakla sokağa indi Kavakpınar Mahallesi'ndeki çocukların top oynama sesinden rahatsız olan kadın, ekmek bıçağı ile aşağıya inerek dehşet saçtı. Kadın, kendisini uyaranlara ise "Kafam şişti" diye tepki gösterdi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA İstanbul Pendik'te akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Kavakpınar Mahallesi'nde meydana gelen olayda sokak üzerindeki bir kadın, çocukların top oynamasından rahatsız oldu. Eline bıçak aldı mahalleye indi Sokaktaki seslere tahammül edemeyen kadın, sokağa indi. Çocuklara sinirlenen kadın taş atarak, elindeki ekmek bıçağıyla çocukları kovaladı. "Kafam şişti sana ne" O anlar mahalle sakini tarafından kayda alındı. Eli bıçaklı kadın, uyaranlara ise “kafam şişti sana ne” diye tepki gösterdi. Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA) Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)

Google News

Abone Ol