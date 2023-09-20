İHA
İstanbul Pendik'te akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.
Kavakpınar Mahallesi'nde meydana gelen olayda sokak üzerindeki bir kadın, çocukların top oynamasından rahatsız oldu.
Eline bıçak aldı mahalleye indi
Sokaktaki seslere tahammül edemeyen kadın, sokağa indi.
Çocuklara sinirlenen kadın taş atarak, elindeki ekmek bıçağıyla çocukları kovaladı.
"Kafam şişti sana ne"
O anlar mahalle sakini tarafından kayda alındı.
Eli bıçaklı kadın, uyaranlara ise “kafam şişti sana ne” diye tepki gösterdi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)