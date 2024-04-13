Pendik'te eski boksör, eşine sarkıntılık eden arkadaşını döverek öldürdü İstanbul Pendik'te eski boksör Engin Karanlık, dini nikahlı eşine sarkıntılık yaptığını öne sürdüğü arkadaşı İkrami Güler'i döverek öldürdükten sonra cesedini mezarlığa bırakıp kaçtı.

DHA

11 Nisan Perşembe günü saat 02.00 sıralarında, İstanbul'un Pendik ilçesine bağlı Doğu Mahallesinde eski boksör Engin Karanlık, dini nikahlı eşi Selda Uzan ve İkrami Güler'le(60) birlikte alkol almak için eve geldiler. Bir süre evde oturduktan sonra Engin Karanlık lavaboya gitti.

Eşine sarkıntılık yapınca döverek öldürdü, mezarlığa bıraktı

İddiaya göre, lavobadayken Güler'in Selda Uzan'a sarkıntılık yaptığını duyduduğunu öne süren Karanlık, Güler'i konuşmak için kapıya davet etti. Burada ikili arasında yaşanan tartışma sonrasında Engin Karanlık, İkrami Güler'i yumrukla saldırdı. Güler aldığı darbeler sonucu yere yığıldı. Bir süre sonra yerde hareketsiz yatan Güler'i, Engin Karanlık Uzan'la birlikte evlerinin yakınında olan mezarlığa bırakıp kaçtı.

Mezarlıkta bulundu, ihbar yapıldı

Sabah saatlerinde mezarlıkta hareketsiz yatan kişiyi gören çevredekiler polise ihbarda bulundu. Mezarlığa gelen sağlık ekipleri, İkrami Güler'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Evde yakalandı

Polis ekiplerinin çalışmasıyla şüpheli Engin Karanlık evinde yakalandı. Karanlık, Selda Uzun ile birlikte gözaltına alındı.

"Kadın herhalde cinnet geçiriyor sandım"

Mahalle sakini Fatih Aydın,

Saat 02.00 sıralarında bağırışma sesleri duydum. Kadın herhalde cinnet geçiriyor sandım. Daha sonra o ses kesildi. Başka bir şey duymadım. Sabah emniyet geldi. İnceleme yaptı. Boksçu gelmiş döverek öldürmüş, başka bir şey duymadım

dedi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)