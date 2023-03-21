Pendik'te hastanenin güvenlik görevlisine saldırı Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 2 kişi, acil bölüm kırmızı alanda tedavi altında bulunan akrabalarını görmelerine izin vermeyen güvenlik görevlisini darbetti. O anlar güvenlik kameralarına yansırken, şüpheliler hakkında işlem yapıldı.

İstanbul’daki Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giden Ercan Babacan (54) ve Muhammed Gökçe (32), acil bölümündeki kırmızı alanda tedavi gören yakınlarının yanına girmek istedi.

Ancak o sırada acildeki 28 yaşındaki güvenlik görevlisi Nedim Alyörük, buna izin vermedi.

Zorla girmeye çalıştılar

Kırmızı alana giremeyen Babacan ve Gökçe kendilerine izin vermeyen Alyörük ile tartıştı.

2 kişi zorla kırmızı alana girmek isteyince de Alyörük, kollarından tutarak uzaklaştırmaya çalıştı.

Bu sırada taraflar arasında arbede yaşandı.

İki hasta yakını, görevliyi darbetti

Babacan ve Gökçe, Alyörük'ü darbetmeye başladı.

Yaşanan arbedeyi gören kadın bir güvenlik görevlisi, olaya müdahale ederek tarafları ayırdı.

16 Mart günü saat 13.40 sıralarında meydana gelen saldırı, hastanenin güvenlik kamerasına yansıdı.

'Dövdük'

Arbede sonrasında güvenlik görevlileri 'Beyaz Kod' vererek polise ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis, Ercan Babacan ve Muhammed Gökçe'yi gözaltına aldı.

Şüpheliler polise verdikleri ifadede güvenlik görevlisini darbettiklerini kabul etti.

Serbest kaldı

Şüphelilerden Muhammed Gökçe, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Gökçe, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.