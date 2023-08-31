Pendik’te iş yerinde kimyasal madde sızıntısı: 3 işçi zehirlendi

İHA
İstanbul'un Pendik ilçesine bağlı Esenler Mahallesi üzerinde bulunan bir plastik polyester imalathanesinde tehlikeli bir olay yaşandı.
Kazan bölümünde çalışma yapıldığı sırada kimyasal madde sızıntısı oluştu.
3 işçi zehirlendi
Çalışma yapan 3 işçi kimyasal maddeden dolayı zehirlendi.
Olay yerine itfaiye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Özel ekipmanlarla müdahale edildi
Ekipler sızıntıdan dolayı özel kıyafet giyerek iş yerine girdi.
Sızıntıdan dolayı zehirlenen 3 işçi olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Soruşturma başlatıldı
Polis olayla ilgili çalışma başlattı.