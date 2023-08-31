İHA

İstanbul'un ilçesine bağlı Esenler Mahallesi üzerinde bulunan bir plastik polyester imalathanesinde tehlikeli bir olay yaşandı.

Kazan bölümünde çalışma yapıldığı sırada madde sızıntısı oluştu.

3 işçi zehirlendi

Çalışma yapan 3 işçi kimyasal maddeden dolayı zehirlendi.

Olay yerine itfaiye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Özel ekipmanlarla müdahale edildi

Ekipler sızıntıdan dolayı özel kıyafet giyerek iş yerine girdi.

Sızıntıdan dolayı zehirlenen 3 işçi olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Soruşturma başlatıldı

Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Pendik’te iş yerinde kimyasal madde sızıntısı: 3 işçi zehirlendi
Ekipler özel kıyafetlerle iş yerine girdi