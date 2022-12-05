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    Pendik'te ışık ihlali yapan İETT, kazaya neden oldu

    Sahil yolunda kırmızı ışıkta geçen İETT otobüsü, otomobil ile çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken o anlar kameraya yansıdı.
    • 05.12.2022 - 11:42
    • Güncelleme : 05.12.2022 - 11:46
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    Pendik'te ışık ihlali yapan İETT, kazaya neden oldu

    Pendik sahil yolunda İETT kazası yaşandı.

    Sahil yolunda ilerleyen otomobil sürücüsü, kırmızı ışığa aldırmadan yan yoldan karşı yöne geçmeye çalışan İETT otobüsüne çarptı.

    Çarpmanın etkisiyle otomobil savrulurken, kazada yaralanan olmadı.

    Otobüste yolcu yoktu

    Kazaya karışan İETT otobüsünde ise yolcunun olmaması, yaşanabilecek bir faciayı önledi.

    O anlar kamerada

    Korku dolu kaza, kazaya karışan otomobilde bulunan gencin cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

    Pendik'te ışık ihlali yapan İETT, kazaya neden oldu VİDEO

    Pendik te ışık ihlali yapan İETT, kazaya neden oldu #1

    Pendik te ışık ihlali yapan İETT, kazaya neden oldu #2


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