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- Pendik'te ışık ihlali yapan İETT, kazaya neden oldu
Pendik'te ışık ihlali yapan İETT, kazaya neden oldu
Sahil yolunda kırmızı ışıkta geçen İETT otobüsü, otomobil ile çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken o anlar kameraya yansıdı.
- 05.12.2022 - 11:42
- Güncelleme : 05.12.2022 - 11:46
Pendik sahil yolunda İETT kazası yaşandı.
Sahil yolunda ilerleyen otomobil sürücüsü, kırmızı ışığa aldırmadan yan yoldan karşı yöne geçmeye çalışan İETT otobüsüne çarptı.
Çarpmanın etkisiyle otomobil savrulurken, kazada yaralanan olmadı.
Otobüste yolcu yoktu
Kazaya karışan İETT otobüsünde ise yolcunun olmaması, yaşanabilecek bir faciayı önledi.
O anlar kamerada
Korku dolu kaza, kazaya karışan otomobilde bulunan gencin cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Pendik'te ışık ihlali yapan İETT, kazaya neden oldu VİDEO