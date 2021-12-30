Pendik'te kızının boğazını kesen baba tutuklandı

Bıçakla katlettiği kızının ardından kendi boğazını da kesen Habip Öztürk'ün, hastanedeki tedavisi sona erdi. Cinayeti kabul etmeyen Öztürk, tutuklandı.

İstanbul'un Pendik ilçesinde, psikolojik sorunları olan ve eşiyle boşanma aşamasında olduuğu öğrenilen Habip Öztürk, cinnet getirerek 7 yaşındaki kızı Defne'yi boğazını keserek öldürmüştü.

Saldırgan baba, aynı bıçakla kendi boğazını keserek de intihar girişiminde bulunmuştu.

Minik Defne'nin cansız bedeni toprağa verilirken, ağır yaralanan Habip Öztürk hastaneye kaldırılmıştı.

TABURCU OLUP ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Şüpheli Habip Öztürk, hastaneden taburcu olmasının ardından emniyette ifade verdi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na getirilen şüpheli, burada savcıya ifade verdi. Savcılık tutuklama talebiyle şüpheliyi hakimliğe sevk etti.

"EŞİMİN DOSTUNUN GÖNDERDİĞİ ADAMLAR ÖLDÜRDÜ"

Habip Öztürk’ün, hakimlik sorgusunda üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyerek "Kızım Defne’yi ben öldürmedim. Eşim Havva’nın Konya’da olduğunu bildiğim dostunun gönderdiği iki şahıs tarafından öldürülmüştür.

"MAKET BIÇAĞI İLE ELLERİMİ, BOĞAZIMI KESTİLER"

Bu şahıslar elindeki maket bıçağıyla bileklerimi kestirdiler, boğazımı da bu bıçakla kestiler." dediği öğrenildi. Öztürk. kızının da bu kişiler tarafından öldürüldüğünü ve kendisine not yazdırdıklarını iddia etti.

Öztürk sorgusunda, "Şu an boğazım delindiği için nefesimi de oradan aldığım için konuşmakta zorlanıyorum. Savunmam bundan ibarettir. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum." dedi.

TUTUKLANDI

Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, şüphelinin "Altsoydan akrabayı kasten öldürmek" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.